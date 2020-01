O Sporting terá mostrado pouca flexibilidade para alterar a data do jogo com o V. Setúbal, previsto para o próximo sábado, depois do clube do Bonfim ter formalizado um pedido de adiamento do jogo na sequência de um surto gripal que estará a afetar cerca de oitenta por cento do plantel sadino.

«O Sporting referiu-nos por e-mail que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos», referiu Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória, em declarações à Rádio Renascença.

O dirigente sadino apela à sensibilidade do clube de Alvalade e acredita que ainda pode ser alcançado um acordo que permita que o jogo se realize noutra data. «O presidente do Sporting é nosso amigo, é um clube amigo e é médico, tem especial sensibilidade para este tipo de situações. Sugerimos datas que não interferem com nenhuma das competições em que o Sporting está inserido. Aguardamos pela Liga, já comunicamos ao sindicato e a todas as instâncias. Jogar sem jogadores é contra o futebol», destacou ainda o presidente sadino.

O jogo relativo à 16.ª jornada da Liga estava marcado para as 20h30 do próximo sábado.

Leia ainda:

V. Setúbal já avançou pedido de adiamento do jogo com o Sporting

V. Setúbal: novos casos de gripe obrigam a cancelar treino