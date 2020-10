O plantel sénior de futebol do V. Setúbal recusou treinar-se esta sexta-feira devido aos salários em atraso que se arrastam desde a anterior direção liderada por Paulo Gomes.

A informação foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol. A sessão de trabalho estava agendada para as 16h00 e o plantel pretende obter um esclarecimento da parte da atual direção de Paulo Rodrigues sobre quando será possível pôr em dia os ordenados da equipa de futebol e de outros funcionários.

Esta não é a primeira vez que os jogadores do V. Setúbal se recusam a treinar. A 29 de setembro, antes da eleição dos novos órgãos sociais, as mesmas razões levaram o plantel a parar. A decisão partiu dos capitães de equipa, que contaram depois com a concordância de todos os colegas.

Recorde-se que esta quinta-feira o V. Setúbal emitiu um comunicado, no qual manifestou preocupação pela situação dos funcionários, com salários de julho, agosto e setembro em atraso, num total de 65 mil euros. «É um problema de todos nós», assumiu a direção do clube sadino.

O comunicado do V. Setúbal: