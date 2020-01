FIGURA: Pedro Gonçalves (Famalicão)

Que jogão do médio famalicense contratado ao Wolverhampton! Pedro Gonçalves parecia omnipresente e foi coroado com um golo. Esteve perto marcar mais dois: num, a barra impediu-o; no outro só se pode queixar dele próprio, pois na pequena área, com tudo para marcar, rematou ao lado! Saiu esgotado, já perto do fim, para os aplausos.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Anderson

Lembram-se da velha máxima do futebol «quem não marca, arrisca-se a sofrer»? Era isso que pairava já em Famalicão, pois eram tantos os lances desperdiçados pelos famalicenses. Contudo, Anderson não deixou que isso acontecesse e colocou em prática um ditado: «Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura». Com um pequeno toque, o brasileiro tirou Jubal da frente e marcou o golo que tranquilizou a equipa.

OUTROS DESTAQUES

Anderson (Famalicão): Roubou a titularidade a Toni Martinez e deu bem conta do recado. Deu sempre muita luta à defesa setubalense e, depois de várias tentativas, acabou por fazer o que melhor sabe: colocar o esférico no fundo das redes. Feliz o treinador que tem dois pontas de lança desta qualidade.

Uros Racic (Famalicão): Um golo e uma assistência chegam, por si só, para merecer destaque. Marcar um golaço como fez o sérvio merece o aplauso de todos os adeptos de futebol, onde nos incluímos.

Eber Bessa (V. Setúbal): Principal municiador do ataque sadino, foi o motor da equipa e o que mais lutou por um resultado diferente. Dotado de excelente técnica, Eber Bessa esteve perto do golo na primeira parte, mas o remate saiu por cima.