Julio Velásquez Santos, treinador do Vitória de Setúbal, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Famalicão:

Gosto de falar com sinceridade. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, contra uma boa equipa, num campo difícil. Vínhamos com vontade de fazer um bom jogo, mas não estivemos bem e a vitória do Famalicão é completamente justa.

Não entrámos bem no jogo. Na primeira parte, o Famalicão não fez grande coisa e marcaram na sequência de um erro nosso. Na segunda parte começamos bem, mas não com a força suficiente para incomodar a equipa adversária. Depois, tentámos jogar com dois pontas de lança e temos de arriscar mais, claro que aí eles tiveram mais espaço para jogar. Não estivemos bem hoje, mas é um jogo para aprendermos com os erros. Há três horas não éramos os melhores, nem agora somos os piores.

Na globalidade do jogo não estivemos bem, mas também não acho que ninguém fez um jogo extraordinário. A chave do jogo foi o segundo golo. Ainda assim, hoje faltou alma. Não estivemos bem nem futebolisticamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Não estivemos suficientemente bem para disputar o jogo.

Acho que a paragem no campeonato não condiciona os jogadores. Não é por 90 minutos que vamos dizer que está tudo mal. Hoje jogámos fora de casa e o normal é perder. O que importa é saber que estamos no caminho certo. Nós não somos o Milan, um dia ganhámos, noutro perdemos ou empatamos. Temos de ter equilíbrio emocional para lidar com isso.