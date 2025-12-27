Luís Pinto, treinador do Vitória, antevê visita a Rio Maior, no domingo (15h30), para defrontar o Casa Pia, na 16.ª jornada da Liga:

Análise ao Casa Pia

«Espero um adversário a tentar disputar o jogo de igual para igual e a tentar vencer. Temos de estar cientes do que podemos fazer e mais focados no que temos de dar ao jogo.»

Reação à fase menos positiva

«Queremos dar uma resposta e mostrar capacidade de reagir a um momento menos capaz e menos feliz da nossa equipa, demonstrando com personalidade o que queremos fazer. (…) Vai ser necessária uma capacidade muito grande de sermos proativos, de colocarmos o ambiente do jogo de acordo com o que pretendemos.»

Estreia positiva de Thiago Balieiro frente ao Sporting

«É a estreia de alguém que tem trabalhado muito, que tem visto a equipa B como “porta” para obter os minutos necessários para se estrear na equipa principal. Ele fê-lo de forma fantástica. É estranho dizer isso quando se sofre quatro golos. É um jogador agressivo, rápido e focado. Tem uma margem de progressão muito grande e uma humildade incrível.»

Baixas no Vitória

João Mendes e Nélson Oliveira (castigados), Óscar Rivas e Gustavo Silva (lesionados).