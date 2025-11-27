Luís Pinto, treinador do Vitória, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, que abre, na sexta-feira (20h15), a 12.ª jornada da Liga:

Análise ao adversário

«É uma equipa que tem demonstrado uma consistência grande no que respeita aos comportamentos. Vem de dois jogos a pontuar. Esperamos dificuldades porque, para além de ter um treinador com provas dadas e bons trabalhos em Portugal, tem jogadores com qualidade. Esperamos um adversário a fazer de tudo para dar continuidade a esse momento.»

Espírito de vitória

«A intenção de vencer não é negociável. Temos de ter uma capacidade grande para competir e de agregar os nossos adeptos para sermos mais fortes ao longo do jogo. Temos de ser muito objetivos e pragmáticos. Os jogadores sabem o que pretendemos. Não podemos divagar nas nossas intenções. O plano tem de ser cumprido.»

Problemas na transição defensiva

«Essa é uma das questões em que temos de ser competentes e competitivos no nosso crescimento. Queremos melhorar esse momento, que está ligado ao momento ofensivo. Temos de recuperar a bola mais rapidamente e, na pior das hipóteses, evitar que o adversário saia para o contra-ataque.»