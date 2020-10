A vitória desta segunda-feira ante o Belenenses, por 2-0, no Estádio da Luz, consumou o melhor arranque do Benfica na I Liga nos últimos 38 anos. As cinco vitórias consecutivas nas primeiras cinco jornadas tinham acontecido pela última vez na temporada 1982/1983.

Em 87 presenças na prova, foi a nona vez que as águias conseguiram o mínimo de cinco triunfos a abrir a I Liga.

Antes de Jesus, foi o Benfica de Sven-Goran Eriksson conseguira o mesmo feito pela última vez, tendo chegado àquele que é o segundo melhor início de sempre do clube: 11 vitórias seguidas.

Na lista de nove inícios com pelo menos cinco vitórias, estão mais sete treinadores. O maior recorde, só acima de Eriksson, tem mais do dobro das vitórias do sueco: em 1972/1973, o inglês Jimmy Hagan levou o Benfica a vencer os primeiros 23 jogos do campeonato.