Fábio Paim foi detido no início de agosto de 2019 por suspeitas de tráfico de droga, depois de ter sido apanhado pela Esquadra de Investigação Criminal de Cascais com uma quantidade indeterminada de estupefacientes. Desde então, está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Caxias.

O Ministério Público deduziu acusação em janeiro de 2020 e o juiz encarregue do processo manteve a medida de coação aplicada a Fábio Paim, enquanto não é concluído o julgamento. A família e os amigos do ex-jogador, atualmente com 32 anos, continuam a seu lado.

Vivaldo Fernandes também jogou na formação do Sporting e, aos 30 anos, trabalha para a Câmara Municipal de Cascais na manutenção de escolas. O protagonista da mais recente edição do Depois do Adeus falou com o Maisfutebol sobre o momento difícil que Paim, o «melhor amigo», atravessa.

«O que gostava de dizer às pessoas é que, em vez de falarem do Fábio, o ajudem mais. Se ele tiver os apoios necessários, ainda pode fazer muitas coisas bonitas pelo futebol. Seja a Federação, o Canal 11, o Sindicato de Jogadores que já tem ajudado muito o Fábio… Ele tem muito para dar ainda. Em vez de olharem para o passado, olhem para o futuro. O passado, já ninguém o muda», começou por dizer o amigo.

Curiosamente, Vivaldo estava na casa de Fábio Paim quando foi entrevistado via Zoom pelo nosso jornal. Os dois ex-jogadores entraram no Sporting em 1998 e percorreram todos os escalões de formação do clube.







Vivaldo Fernandes saiu para o Bétis de Sevilha em 2008, em definitivo, enquanto Paim ainda passou por empréstimos a Olivais e Moscavide, Trofense, Paços de Ferreira, Chelsea e Real Massamá.

Fábio Paim terminou a ligação ao Sporting em 2010 e foi acumulando experiências em vários clubes sem atingir o potencial que lhe era unanimemente reconhecido: «Se tudo tivesse corrido como era previsto, por assim dizer, o Fábio neste momento era um dos jogadores da nossa seleção, não tenho dúvidas nenhumas. Na formação do Sporting, até hoje, não houve um miúdo como o Fábio, nunca vi um miúdo como ele. Se perguntar a outras pessoas, até o próprio Sr. Aurélio Pereira, se calhar dizem o mesmo. Para o Cristiano ter dito o que disse…»

Cristiano Ronaldo, recorde-se, chegou a dizer o seguinte: «Se pensam que eu sou bom, esperem até ver o Fábio Paim.»



«Jardel, Quaresma, João Pinto e Ronaldo ficavam a ver o Fábio Paim jogar»



Vivaldo Fernandes não esquece a declaração do avançado da Juventus e relata a admiração dos jogadores da equipa principal do Sporting quando Paim ainda estava nos juvenis do clube.

«Lembro-me que, em 2002, o Jardel, o Quaresma, o João Pinto e o Cristiano paravam o treino e ficavam todos a ver o Fábio. Nós treinávamos e jogávamos no campo ao lado do campo de treinos da equipa principal. Os próprios jogadores da equipa principal saiam do treino e, em vez de irem para o balneário, ficavam a ver o Fábio», garante o grande amigo, concluindo: «Creio que é unânime: na formação do Sporting não houve melhor que ele. Infelizmente, por coisas que as pessoas sabem e por outras que não sabem, porque falam mais do que sabem, não aconteceu assim. Mas a vida continua.»

Por isso, porque a vida continua, Vivaldo espera que o mundo do futebol não vire as costas a Fábio Paim. «O Fábio tem muitas pessoas ligadas ao futebol que gostam dele, muitos ex-colegas que podem ajudá-lo, que podem dar a mão, e o Fábio precisa desse apoio. Ele ainda pode dar muitas alegrias ao futebol, não como jogador, mas em outras funções, porque ele tem de certeza capacidade para cumpri-las», vinca.

«Foi um erro o que aconteceu, todos nós cometemos erros na vida, mas o que ele precisa neste momento é do apoio de todos nós, do mundo do futebol. Se quem gosta do Fábio ajudar um bocadinho, não se vai arrepender. Tenho a certeza absoluta disso», conclui Viviano Fernandes.