O FC Porto isolou-se no segundo lugar da Zona Norte depois somar a sexta vitória seguida frente ao Vizela por 2-1, em jogo da 18.ª ronda do campeonato nacional de juniores.



A equipa de Tulipa chegou ao intervalo a vencer por 2-0 graças a um golo de Duarte Moreira (17m) e um autogolo de Cristian Devenish (21m). O melhor que os vizelenses conseguiram foi reduzir por Pierre-Noah Mabika.



No outro jogo disputado esta tarde, o Sporting venceu com reviravolta a Académica por 3-1 em Alcochete, numa partida referente à 17.ª jornada da prova.



Os estudantes adiantaram-se no marcador João Paulo, mas os leões conseguiram a reviravolta ainda no primeiro tempo com dois golos de Geny Catamo. Na etapa complementar Tiago Ferreira fixou o resultado final.



A equipa verde e branca soma 41 pontos e está no segundo lugar a nove pontos do líder Benfica.