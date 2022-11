«No pormenor», é assim que o treinador do Vizela, Álvaro Pacheco acredita que o jogo «difícil e equilibrado» com o Arouca será decidido.

«Vai ser um jogo difícil e equilibrado. O pormenor vai ser decisivo para o resultado. Espero que os meus jogadores sejam capazes de controlar o jogo e de conseguir a vitória», disse esta sexta-feira o técnico de 51 anos, na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado.

A cumprir a segunda época consecutiva no principal escalão do futebol português, o treinador vizelense sente que a equipa está preparada para enfrentar uma formação «mais madura» face à época transata, que tem feito um «excelente campeonato», tendo derrotado o Sporting em casa, na última jornada do campeonato.

Ciente de que os minhotos precisam de «melhorar no último terço para aproveitar as oportunidades» e somar mais pontos, Álvaro Pacheco pediu aos seus jogadores para «continuarem a investir» no processo de jogo até agora trabalhado, mantendo a crença de que os golos vão «aparecer naturalmente», após nove tentos nas 11 primeiras jornadas.

«Ficava mais preocupado se não criássemos oportunidades. Os golos vão acontecer. Se olharmos para os jogadores da frente [pontas de lança], são novos na Liga. Ainda estão numa fase de adaptabilidade», referiu.

O Vizela recebe o Arouca, este sábado, às 15h30, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Miguel Nogueira.