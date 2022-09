Milutin Osmajic, avançado montegrino do Vizela, foi suspenso pela Federação montenegrina na passada terça-feira por ter infringido as normas da seleção ao falhar a hora do regresso ao local de estágio na noite de segunda-feira e o pequeno-almoço conjunto na manhã de terça, dia de jogo com a Finlândia para a Liga das Nações.

O avançado de 23 anos já regressou a Portugal e Álvaro Pacheco falou nesta sexta-feira sobre a postura do futebolista, com quem teve uma conversa pedagógica.

«Tive uma conversa com ele, fundamental para lhe fazer ver as coisas. Temos de olhar para os nossos jogadores como uns filhos, educá-los, fazer-lhes ver o que é a vida, para verem o que têm de crescer humanamente. Os problemas que acontecem na seleção não os trazemos para o Vizela. Os jogadores sabem o que o Vizela pretende deles e quer vê-los comprometidos», disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em casa com o Portimonense neste sábado.

Osmajic está no Vizela por empréstimo dos espanhóis do Cádiz. Neste arranque de época leva cinco jogos e um golo marcado.