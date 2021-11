Na véspera do duelo diante do Sp. Braga, o treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, assumiu «confiança» para defrontar os arsenalistas, numa daquelas partidas que «aliciam» os profissionais de futebol.

«Gosto destes jogos, com equipas que lutam por objetivos acima dos nossos. Queremos perceber de que forma nos podemos aproximar dessas equipas. São jogos bons para sabermos em que ponto estamos. A nossa equipa está a crescer, a ganhar maturidade», disse, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O técnico dos vizelenses antevê um «jogo intenso e com golos», que vai colocar frente a frente duas equipas «muito agressivas».

«Vai ser um jogo muito tático, com duas equipas que gostam de um jogo muito ofensivo. O nosso grande objetivo é conquistar três pontos, mas, para o conseguirmos, temos de ser uma equipa muito consistente. Não tenho dúvidas de que a equipa que dominar os momentos do jogo, vai estar mais perto de o ganhar», sublinhou.

Álvaro Pacheco elencou ainda algumas individualidades do Sp. Braga e destacou as «personalidades e características» dos elementos do setor ofensivo, que se complementam.

«O Galeno tem grande poder de aceleração, com e sem bola. O Ricardo [Horta] relaciona-se muito bem com a equipa, no jogo interior. O Iuri [Medeiros] acelera o jogo através do passe, dando velocidade à bola. O Al Musrati e o Castro pensam muito bem o jogo [no meio-campo]. O Braga tem dinâmicas boas. E depois tem um ponta de lança moralizado [Vitinha]», referiu.

O técnico do Vizela pediu «serenidade» aos jogadores para encontrarem «os espaços que vão existir» e apelou a que mantenham a «tranquilidade» na hora de decidir no último terço.

Vizela e Sp. Braga defrontam-se esta terça-feira, no reduto dos bracarenses, em jogo agendado para as 20h15. Os vizelenses, com 10 pontos, são donos da 15.ª posição, enquanto os arsenalistas, com mais nove pontos, estão no sexto lugar.