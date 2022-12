Várias dezenas de adeptos deslocaram-se na manhã deste sábado ao treino do Vizela, entoando alguns cânticos de protesto e lançando alguns engenhos pirotécnicos para o relvado, após a saída do treinador Álvaro Pacheco do comando técnico.

As imagens em vídeo foram partilhadas por um adepto afeto ao Vizela, numa sessão presenciada pelos referidos adeptos, que saíram em defesa do símbolo e lançaram algumas críticas ao atual treinador, Tulipa, bem como à SAD dirigida por Joaquim Ribeiro.

«Vizela é nosso, Vizela é nosso, Vizela é nosso e há de ser. E ó Tulipa, vai pró car****, e ó Tulipa, vai pró car****», pôde ouvir-se, no vídeo partilhado nas redes sociais.

Segundo apurou o Maisfutebol, o treino acabou por decorrer com normalidade apesar do sucedido e não foi necessária qualquer intervenção policial.

Álvaro Pacheco: «Uma família que levo no coração»

Ao final da noite de sexta-feira, o treinador Álvaro Pacheco deixou uma primeira mensagem pública após a saída do Vizela – com quem tinha contrato até 2023 – falando numa «família» que leva «no coração».

«Sou feliz porque faço o que gosto, com paixão, com alegria, com convicção, muito profissionalismo e dignidade. Encontrei no Vizela uma família. Uma família que levo no coração e que tentei dignificar da melhor forma possível», referiu Pacheco, através da rede social Instagram.