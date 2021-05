As grandes decisões que restam na II Liga portuguesa de futebol jogam-se a partir das 18 horas deste sábado, com os sete jogos que restam disputar na 34.ª e última jornada do campeonato.

Depois do Estoril-Mafra (1-0) na quinta-feira e do Feirense-Penafiel (0-1) na sexta-feira, esta tarde há um Vizela-Vilafranquense, Varzim-UD Oliveirense, Ac. Viseu-Sp. Covilhã, Cova da Piedade-Casa Pia, Benfica B-FC Porto B, Arouca-Desp. Chaves e Leixões-Académica.

Em jogo estão três grandes objetivos. Um deles é a subida direta, entre Vizela e Arouca. Há ainda a luta pelo lugar de play-off de subida, que pode ser de uma destas três equipas: Vizela, Arouca e Académica. Por outro lado, e de forma mais aflita, Cova da Piedade, Académico de Viseu, FC Porto B, Vilafranquense, UD Oliveirense e Varzim jogam pela permanência e por evitar a descida à nova Liga 3.