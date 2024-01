Declarações de Rúben de la Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (1-0) frente ao Arouca, que vale a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal:

«Na primeira parte tínhamos de procurar espaços para sermos agressivos, mais verticais. Na segunda parte estiveram mais altos, os espaços foram diferentes. O nosso golo é uma situação de bola nas costas da linha defensiva deles, tivemos de nos adaptar aos adversários. O importante é no pouco tempo que levámos a equipa vai adquirindo comportamentos importante para nós, porque acaba por dar vitórias. A de hoje é um pequeno passo em frente».

«Estamos cá para competir, para ganhar. A situação não é mais fácil do mundo, mas temos de construir, ganhando jogos. A vitória de hoje é de balneário, trocámos muitos jogadores, mas levantaram as mãos e disseram que estão cá para ajudar. A primeira parte estivemos num nível muito alto, tenho muito sorte com as pessoas que tenho no balneário, estou contente, porque superámos um Arouca com bons jogadores».

[Entrada de um terceiro central no final] «O Arouca estava a ter muitos jogadores em frente à nossa linha defensiva, o que pretendíamos era ter mais um homem com a entrada do Bruno, fechar com uma linha de cinco e evitar cruzamentos. Quando o resultado é curto, sem o jogo fechado. O que temos de tentar fazer é traduzir no resultado quando estamos por cima num bom momento no jogo».