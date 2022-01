Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 na receção ao Belenenses:

«Esta vitória é dedicada a este clube, a esta cidade, a estes adeptos fantásticos que merecem estar nesta divisão, com esta envolvência, é uma oportunidade que o país tem de conhecer este clube. Esta equipa supera-se nos momentos menos bons, é capaz de dar uma resposta. Deve-se à cultura, mentalidade e ambição que temos. Desde a entrada do Filipe [Cândido], o Belenenses melhorou o seu jogo, é mais compacto e com uma variabilidade tremenda. Sabíamos que tinhamos de entrar fortes e marcar cedo. Não conseguimos controlar o jogo como prentendíamos e o Belenenses teve oportunidades para chegar ao empate. A partir do segundo dolo, conseguimos controlar o jogo e conseguimos o objetivo principal, os três pontos.

[Jogo quase perfeito?] Faltou só chegar ao terceiro golo, que daria mais tranquilidade. Queríamos muito ganhar este jogo, sabíamos que estávamos a jogar com um clube com objetivos iguais. A vitória foi justa.

[Exibição de Pedro Silva] Todos os jogadores merecem. Pela vontade, pela reação, pela mentalidade. O Pedro teve uma lesão no segundo treino e teve capacidade de resiliência, esperar o momento. Tenho quatro guarda-redes muito bons, o Charles estava a fazer um excelente campeonato, tenho muito carinho por ele pelo homem que é. Era importante, nesta fase, manter o Pedro. Não com objetivo de penalizar o Charles, que foi muito importante para conquistar determinados pontos, mas sentimos que era importante para ele crescer com alguns desafios. O Pedro tem um potencial tremendo, tem tudo para chegar a um nível super elevado. Vai chegar onde ele pretende, às suas ambições.

[Primeira vitória em casa na Liga] Ganhar é sempre bom e importante para a confiança e crescimento da equipa. Já o merecíamos. É importante começar o ano a ganhar, vai dar-nos um alento maior para o próximo jogo. É importante para o crescimento da equipa, depois de uma vitória, conseguir outra vez três pontos.»