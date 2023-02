O lateral-direito do Vizela, Igor Julião, vincou esta terça-feira que a equipa minhota tem ambição de vencer o Benfica no próximo sábado (20h30), até para dar sequência ao ciclo de três vitórias e um empate no seu estádio.

«Queremos sempre vencer. Também esperamos a vitória contra o Benfica. O Vizela vai jogar da forma que tem jogado. O Benfica vai ter de arranjar uma maneira de parar o Vizela. Temos olhado muito para o que fazemos e isso tem dado resultados positivos», disse aos jornalistas.

O jogador brasileiro, de 27 anos, está no Vizela desde a temporada passada e assumiu que, depois de vários anos ligado ao Fluminense, teve «dificuldades» para se adaptar ao futebol português.

«O futebol aqui é completamente diferente do Brasil. Precisei de adaptação. Agora começo a perceber mais o jogo e a ir mais ao encontro do que estava a planear, que é fazer assistências para golo», realçou.

O dono do lado direito da defesa vizelense assumiu que «chegar à titularidade é difícil», mas «mantê-la é mais difícil ainda», tendo elogiado, Tomás Silva e Hugo Oliveira, colegas de posição.

«Temos muito bons jogadores no plantel. Os meus colegas elevam o meu nível de treino. (…) O Tomás é um menino muito talentoso. O Hugo é um rapaz da equipa sub-23 muito talentoso. Nunca senti a vida facilitada», rematou.