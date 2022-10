O Vizela defronta neste domingo o Boavista no Estádio do Bessa e o treinador da equipa minhota considerou que só com uma boa tarde será possível regressar a casa com pontos.

«Temos de estar ao mais alto nível frente a uma equipa muito forte, principalmente a jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos que, muitas vezes, tornam-se no 12.º jogador. Temos de nos manter ao nível do Vizela, de estar tranquilos e serenos para percebermos o jogo. Vai ser um jogo intenso e compacto. Temos de controlar o jogo. Se não controlarmos o jogo, vai ser difícil regressar aos pontos», afirmou Álvaro Pacheco na antevisão ao jogo.

O técnico dos vizelenses vincou que a sua equipa tem de se manter fiel à vontade e ao caráter e ao compromisso coletivo que diz ter e desvalorizou os maus resultados do Boavista nos últimos jogos.

«Sabendo como pensa aquela casa, depois dos resultados que tiveram, vão encarar o próximo jogo como uma final para regressarem às vitórias», perspetivou.

O Boavista-Vizela joga-se a partir das 15h30 deste domingo.