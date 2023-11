O treinador do Vizela, Pablo Villar, afirmou esta quinta-feira que o Desp. Chaves «é mais do que mostra na tabela classificativa», isto antes do duelo entre as duas equipas, a contar para a 12ª jornada da Liga.

«Estamos invictos desde novembro. O último jogo que perdemos foi contra o FC Porto. Mas, tal como estávamos nos momentos menos bons, temos de continuar a trabalhar, ser melhores a cada dia. E o jogo de Chaves é uma boa prova para continuar a crescer e a capitalizar este bom momento. Vamos com intenção de continuar nesta linha», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Apesar do momento menos positivo dos flavienses, Villar elogia o adversário: «O Chaves vem de três derrotas, mas também vem de uma paragem para as seleções que ajuda a quebrar essas dinâmicas. Estou à espera de um ambiente difícil e de uma equipa que nos vai colocar muitas dificuldades.»

«Temos de manter a intensidade dos últimos jogos porque senão somos uma equipa medíocre. Acho que este Chaves vale mais do que o que diz a tabela. O Chaves tem coisas boas e vai colocar-nos dificuldades», atirou.

O Vizela joga esta sexta-feira em casa do Desp. Chaves, a partir das 20h30.