O médio Diogo Nascimento prolongou a ligação ao Vizela, com um novo contrato até 2027.

Contratado no último verão, o jogador de 21 anos soma 22 jogos pelos vizelenses, 14 deles a titular, num total de 1427 minutos.

«A proposta inicial era para começar nos Sub-23, mas, entretanto, comecei na equipa A, as coisas começaram a correr bem e permaneci aqui. Estou muito feliz, o Vizela foi um novo desafio e sinto-me cada vez melhor. Mas é preciso continuar a trabalhar para evoluir cada vez mais. Penso no dia a dia, treino a treino, jogo a jogo e tento dar sempre o meu melhor», disse Diogo Nascimento, que na formação passou por Benfica, Belenenses e Sporting, citado pelo site do Vizela.