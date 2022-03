O Carnaval permite todo o tipo de imaginação e dois meninos aproveitaram a festividade para um disfarce original e alusivo ao mundo do desporto e do futebol em Portugal.

De Vizela a Tavira, João Cardoso e Vicente Santana, dois meninos de nove anos, disfarçaram-se de… Álvaro Pacheco, treinador do Vizela.

E se um surgiu com o casaco desportivo do clube e outro com o fato, o que foi comum a ambos foi o emblema do Vizela ao peito e a barba postiça, bem como a boina que já caracteriza o visual do técnico dos vizelenses, que esta época estão na I Liga.

