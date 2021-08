«Um sentimento muito bom». É assim que Kiko Bondoso, extremo do Vizela, descreve a sua estreia a marcar na Liga. O jogador destaca, no entanto, a força do coletivo vizelense.

«É um sentimento muito bom. Desde o primeiro dia trabalhamos para conseguir bons resultados. Felizmente conseguimos a primeira vitória da época, graças ao grupo. Foi muito importante e é continuar», afirmou o jogador de 25 anos, citado pela Agência Lusa.

A competir pela primeira vez no principal campeonato nacional, o jogador disse ainda que o golo que valeu a igualdade, aos 50 minutos, numa emenda após defesa incompleta de Trigueira, foi um «lance muito rápido» em que calhou de estar «bem posicionado para encostar».

Depois de uma ascensão com «muito trabalho» e a convicção de que a «oportunidade iria surgir», o extremo aconselhou jovens jogadores de escalões inferiores à Liga a «nunca desistirem» e a «manterem o foco e a ambição» de poderem chegar mais acima na carreira.

Somados os primeiros três pontos do campeonato, o Vizela realiza, na terceira jornada, uma deslocação de nove quilómetros ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o vizinho Vitória de Guimarães, num jogo agendado para as 20:30 de domingo que o atacante perspetivou de «qualidade».