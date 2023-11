Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Estrela da Amadora:

«Não entramos bem, mas não é fácil entrar bem depois de duas semanas sem jogos oficiais. A equipa teve a capacidade de virar o jogo, depois de um golo como o que sofremos, não podemos sofrer golos assim. A equipa esteve bem contra um adversário que perdeu muito tempo, mas acreditamos até ao final.

Os jogadores que saíram do banco entraram muito bem e conseguimos ganhar. Mas amanhã já voltamos a treinar e a pensar no Chaves porque o importante é o campeonato.

Jogaram jogadores que jogaram de início não estão habituados a jogar a titular e não é fácil. Mas estou contente com o desempenho deles porque o que acontece no final do jogo é o trabalho de todos. O grupo está unido.

[objetivo na Taça] Temos muita ilusão, respeitamos muito a Taça e o objetivo do Vizela é ganhar todos os jogos e ir até à final».