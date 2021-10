Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após o empate frente ao Famalicão, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Estamos tristes e frustrados. Chegámos a um campo difícil e com um tempo destes estivemos muito perto de vencer. O Famalicão foi premiado pela sua audácia. O resultado se ajusta-se.

[Voltar a sofrer oito minutos depois dos 90, tal como na jornada passada, contra o Benfica] «Isso afeta. Não queríamos que isto acontecesse, mas aconteceu. Agora, não podemos ficar com medo para o próximo desafio. Não podemos ficar inibidos. Estes jogadores, com o carácter que têm, vão saber resolver este tipo de situações. A próxima vez que estivermos em vantagem eles vão estar mais serenos para segurarmos a vitória. Espero que seja já no próximo jogo, em casa, com os nossos adeptos.»

«No jogo estivemos intranquilos com bola. Isso faz parte do crescimento. Também houve mérito do Famalicão. Mexi na equipa para colocar jogadores frescos e criar superioridade no corredor central. Conseguimos ligar por dentro, chegámos ao golo, mas depois de passarmos essa barreira faltou-nos segurar o resultado.»

[Sobre Samu, que escorregou no lance do golo do Benfica, na última jornada, não ter jogado de início hoje] «É importante o Samu perceber que às vezes temos de ser penalizados para crescer. Há regras. No último jogo, as regras que havia era para jogar com pitons de alumínio, ele optou por pitons de borracha, foi penalizado para perceber que a equipa tem de estar sempre acima dos interesses individuais. O Samu pensou que para o estilo ficava mais jeitoso a jogar de piton de borracha. Agora, jogou o Zag, agarrou muito bem e agora ele vai ter de esperar pela oportunidade dele.»