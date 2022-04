O jogador do Vizela, Alex Méndez, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (4-2), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[O que aconteceu depois do 2-2?] «Primeiro quero agradecer a todos os adeptos do Vizela pelo apoio. Sabíamos que ia ser difícil, mas ao longo do jogo, estávamos muito bem, estávamos a acreditar. Reduzimos, depois empatámos e acho que o jogo mudou muito nos últimos minutos.

[Mérito de ter chegado ao empate, é isso que o Vizela leva daqui?] Sim, esta equipa nunca se rende e vai ser sempre assim.

[A nível pessoal, grande golo] Dá-me mais confiança, estou muito feliz pelo golo, mas não pelo resultado, vamos continuar a trabalhar.

[O que precisa o Vizela para garantir a permanência] Temos de ser nós e dar o máximo em todos os jogos.»