O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, em declarações na flash interview da CNN, após a derrota frente ao FC Porto (3-1), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Como foram estes dias] «Foi mais um desafio para nós, foi a primeira vez que lidámos com uma adversidade destas. Queríamos muito estar na máxima força para continuarmos a acalentar o sonho e fazer história. Não estando na máxima força, criámos desafios aos nossos jogadores para mantermos a nossa competitividade. Foi conseguido, fizemos um jogo fantástico, penso que merecíamos pelo menos ir ao prolongamento. Tenho de estar orgulhoso pelos meus jogadores. Há uma identidade muito forte e por isso é mais fácil introduzir jovens na equipa.

Foi um prémio lançar os jovens, tiveram essa oportunidade hoje.

[Vizela esteve sempre no jogo?] Claramente. Acho que até entrámos melhores do que o FC Porto, mas na primeira vez que eles vão à nossa baliza, fazem golo. Isso deixa marca. Mas fomos estáveis mentalmente, continuámos agarrados à estratégia do jogo. Conseguimos reentrar no jogo, conseguir criar oportunidades, poucas equipas conseguem criar estas oportunidades frente ao FC Porto. Parabéns ao FC Porto e parabéns à minha equipa.»