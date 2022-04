O objetivo é claro: impedir que o FC Porto regresse às vitórias este sábado.

Isso mesmo assumiu o treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, na conferência de imprensa de antevisão a essa partida da jornada 32 do campeonato.

O técnico admite que o adversário vai querer responder depois da derrota em Braga, mas lembra que a sua equipa «precisa de pontos para a luta pela permanência».

«Espero um FC Porto competitivo, com cultura de vitória, que vai querer vencer para estar perto dos seus objetivos. Mas nós também o queremos, e precisamos de pontuar. Vamos com o intuito de sermos competitivos e de discutir o jogo. Temos de nos focar na nossa tarefa», disse, citado pela Lusa.

Pacheco não acredite num dragão «fragilizado»: «Um FC Porto forte, com grande alma, à imagem do seu treinador, agressivo com e sem bola, muito pressionante e forte nos duelos.»

«Teremos de estar muito concentrados durante todo o jogo, mas principalmente no início. As equipas grandes, quando vêm de resultados menos positivos, querem entrar fortes na partida e resolver as coisas cedo. Sabemos que vai ser importante o Vizela manter-se focado, tentar controlar o jogo, sendo compacto e sereno», prosseguiu.

E seguir o exemplo do Sp. Braga, é uma possibilidade? «São jogos diferentes. Quer o Sp. Braga, quer o FC Porto, fizeram uma grande partida, mas não podemos pensar que se fizermos as mesmas coisas que o Sp. Braga vamos ter sucesso. Temos de nos focar em nós e tentar anular os pontos fortes do adversário, sendo audazes e criteriosos com bola.»

O Vizela venceu na jornada passada o Arouca e chegou aos 32 pontos. Esse registo, no entanto, ainda não chega para festejar a permanência.

«Trabalhar sobre vitórias dá um alento enorme, mas já disse aos jogadores que os nossos 32 pontos não chegam, ainda, para a manutenção. Temos de continuar focados na nossa missão e colocar algumas coisas positivas que conseguimos na jornada anterior para os próximos desafios.»

Cassiano, castigado, e Marcos Paulo, lesionado, são baixas certas nos vizelenses. Bruno Wilson e Kiki Afonso estão em dúvida.

O Vizela defronta o FC Porto este sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 19h00.