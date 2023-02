Um adepto do Vizela foi detido este domingo pela Polícia de Segurança Pública (PSP) à entrada do Estádio do Dragão, por desobedecer à medida de interdição de acesso a recintos desportivos emitida pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Segundo revelou fonte da APCVD à Lusa, a PSP do Porto deteve o homem de 27 anos «pelo crime de desobediência», quando tentava assistir ao FC Porto-Vizela (2-0), da 19.ª jornada da Liga.

A condenação, diga-se, diz respeito ao ano passado, quando o indivíduo em questão tentou entrar no Paços de Ferreira-Vizela com artefactos pirotécnicos.

O adepto em questão vai agora ser «presente a autoridade judiciária».