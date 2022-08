Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Vizela:

«Primeiro quero valorizar o espetáculo que se viveu aqui, num estádio bem composto, com bom ambiente e também um bem-haja com muitos adeptos gilistas. O jogo é fácil de se explicar. Tivemos 40 minutos muito bons, com uma equipa muito intensa na primeira fase de pressão, chegamos sempre ao terço intermédio com facilidade. Fizemos dois golos e tínhamos o jogo controlado.

Nos últimos cinco minutos quase que saímos de jogo, o que fez o Vizela crescesse para a segunda. Ao intervalo só lhes pedi para fazer o que fizemos nos primeiros 40 minutos, não podemos é desligar cinco minutos como fizemos e metemos o Vizela no jogo. Podíamos ter saído daqui com outro resultado.

[foram dois pontos perdidos?] Tenho de respeitar o trabalho do adversário. A reação, a ação, o acreditar, a luta dos jogadores apoiados pelos adeptos, também tem de ser valorizado. Fica um sabor agridoce, para não dizer amargo, pelo controlo que tivemos na primeira parte, assumir o mesmo e ter dois golos de vantagem. Se a primeira parte acabasse aos 40 minutos, o Vizela vinha para a segunda parte mais desesperado.

[como sente a equipa a equipa depois de tantos jogos?] Os treinadores que estão na minha posição, reclamam de ter muitos jogos e aparecer o desgaste. E quem descansa à semana, diz que lhes falta jogo. É regar no molhado porque não há muito para tirar daí. Eu acho que as pernas não pesaram, os jogadores trabalharam muito. Desligamos aqueles cinco minutos, mas a equipa teve um comportamento físico muito bom. Acho que os jogadores têm dado uma resposta fantástica.

[espera receber jogadores?] Mais dois ou três dias vai fechar o mercado para bem de todos. Isto cria muita ansiedade nos atletas porque se vai falando no nome deles, para grandes clubes, e isso vai estancar esta ansiedade.»