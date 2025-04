A pensar na receção decisiva ao Alverca, o Vizela aposta em casa cheia para a tarde de domingo. Há 14 rondas invicta, a turma de Fábio Pereira – vice-líder da II Liga – recebe o 3.º classificado, numa fase com sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos em casa.

«O apoio crescente de todos os quadrantes do concelho e a mira que apontamos a um novo recorde de público em 2024/25 estão na génese da campanha da semana (…). Os sócios do FC Vizela, do CCD Santa Eulália, da UCD Santo Adrião, da AD São Paio SC, do CCR Montesinhos, do FC Tagilde e do CCR Raul Brandão Infias não pagam para entrar no estádio, desde que cumpram, naturalmente, as regras de quotização», lê-se, em comunicado.

Depois de deixar o leme do Marítimo, Fábio Pereira rumou ao Vizela em dezembro. Desde então, o treinador madeirense conseguiu 11 vitórias – as últimas seis de forma consecutiva – e encaixou três empates.

O Vizela ocupa o 2.º lugar da II Liga, a quatro pontos do líder Tondela e com vantagem de três pontos sobre o Alverca (3.º). O duelo com o emblema ribatejano está agendado para as 14h de domingo.