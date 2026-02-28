II Liga: Vizela sofre, vence Desp. Chaves e reforça sonho da subida
Morschel bisou e lançou os minhotos para o sexto lugar, a um ponto do posto de play-off
A segunda vitória consecutiva do Vizela foi selada após muito sofrimento na receção ao Desp. Chaves (3-2). Na tarde deste sábado, na 24.ª jornada da II Liga, o extremo Lacava adiantou os minhotos aos 41 minutos, enquanto o defesa Romero restabeleceu a igualdade aos 52 minutos.
De parada e resposta, o avançado Morschel faturou aos 70 e 76 minutos (3-1), atingindo o terceiro golo em dois jogos, o nono na época. Ainda que o avançado Jorge Delgado tenha reduzido aos 86 minutos, o Vizela resistiu até final – aos 90+12m.
Assim, o Vizela sobe a sexto, com 35 pontos, a um ponto do Torreense (5.º), que ocupa o lugar de play-off. Segue-se a visita ao Felgueiras (13.º), a 8 de março.
Quanto ao Desp. Chaves, retoma o trilho das derrotas e é 12.º classificado, com 30 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção. Segue-se a receção ao Académico de Viseu (2.º), na sexta-feira (18h).