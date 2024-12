O autocarro do Vizela foi alvo de um apedrejamento levado a cabo por indivíduos que vestiam adereços do clube minhoto.

A equipa da II Liga regressava ao norte após a derrota em Alverca por 4-2 quando tudo aconteceu na na área de serviço de Pombal.

«Mais grave do que os danos materiais no vidro traseiro do veículo, o ato criminoso provocou ferimentos ligeiros num jogador do FC Vizela, além dos naturais e subjacentes danos morais em todos os ocupantes do veículo. Só por sorte os danos físicos não foram mais graves», referiu o emblema vizelense numa nota publicada nas redes sociais.

O Vizela acrescenta ainda que um dos alegados agressores foi identificado de imediato, tal como a matrícula da viatura na qual seguia e que depois ainda perseguiu o autocarro do Vizela.

«Na sequência do lamentável comportamento, quer a FC Vizela, Futebol SAD, repudiar este e qualquer tipo de comportamento violento, e informar que formalizará a respetiva queixa esta segunda-feira, junto das forças de segurança públicas e demais entidades civis e desportivas, exigindo que se puna o prevaricador de forma exemplar e de acordo com a lei em vigor. Mais informa que, depois de concluído o processo, pugnará ainda para que este ou estes adeptos fiquem proibidos de aceder a recintos desportivos», conclui o comunicado.