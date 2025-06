Joaquim Ribeiro vai deixar a presidência da SAD do Vizela na terça-feira, sendo rendido por Pedro Rodrigues, atual vice-presidente do Conselho de Administração. A informação foi oficializada pelo emblema minhoto, que falhou a subida à Liga via play-off.

De acordo com o Vizela, a saída de Joaquim Ribeiro está relacionada com motivos pessoais. O ainda presidente desta SAD estava na liderança desde 2022/23.

«O Vizela Futebol SAD quer agradecer ao ainda presidente todos os serviços prestados, com a certeza de que este contribuiu para o engrandecimento e valorização da sociedade, bem como para a excelência do posicionamento da estrutura no futebol nacional», lê-se em comunicado.

Jean Moore, até agora elemento da administração, vai assumir o cargo de vice-presidente da SAD.