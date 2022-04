O treinador do Vizela disse esperar que o jogo de abertura da 31.ª jornada da Liga, diante do Arouca, seja intenso.

«Vai ser um jogo com duas equipas com um histórico muito parecido, porque vêm da II Liga e têm coisas em comum na ideia de jogo. São agressivas e lutam até ao fim. Vai ser um jogo intenso, com duas equipas em busca dos três pontos nesta altura fundamental do campeonato. Vai ser um bom jogo», afirmou Álvaro Pacheco em conferência de imprensa.

A equipa minhota vem de uma derrota por 1-0 frente Belenenses, «lanterna vermelha» da Liga. O técnico dos vizelenses reconheceu que a equipa tem pecado, sobretudo na finalização, mas apontou a uma boa resposta já nesta sexta-feira.

O Vizela é 14.º classificado da Liga com 29 pontos, mais dois do que o Arouca, que está no 15.º posto.