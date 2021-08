Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting, referente à jornada inaugural da Liga 2021/22:

[Jogadores desfrutaram do jogo como tinha pedido?]

«Não tenho dúvidas de que os jogadores desfrutaram. Evidentemente que é um jogo que marca. Seis jogadores nossos jogaram pela primeira vez na Liga e dos 16 que jogaram só dois estavam na Liga no ano passado. O desafio foi que desfrutassem. Não nos podemos desviar do que somos e jogamos sempre para ganhar, olhos nos olhos. Eles tinham de desfrutar deste jogo e aprender. A reflexão que íamos fazer no final era perceber quais os pontos ou os patamares que pretendemos adquirir.

Fizemos uma primeira parte muito boa e discutimos o jogo, com oportunidades para os dois lados. O Sporting teve mais algum caudal ofensivo, mas nós também procurámos sempre o golo.

O que nos criou mais dificuldades na primeira parte foi o momento da perda de bola e sem o adversário provocar isso. Estávamos a desfazer-nos da bola sem critério.

Na segunda parte, o golo foi pena. É uma perda de bola em que o jogador está sozinho. Podia ter tomado outro tipo de decisão. Levámos um golo num contra-ataque e sofremos o golo muito cedo. Queríamos obrigar o Sporting a expor-se e a ter de mexer.

O Sporting também teve mérito nessa perda de bola. Temos de perceber que na Liga o pormenor tem de ser controlado. Há tomadas de decisões que temos de melhorar. Mas nunca deixámos de ter coragem.

Esse golo deu tranqiludade e tirou-nos algum discernimento. Mas nunca perdemos o nosso ADN, fomos sempre uma equipa corajosa e em busca do golo.

Acho que merecíamos um golo. Parabéns ao Sporting, que foi sem dúvida alguma melhor do que nós.»

[Onde pode chegar o Vizela?]

«Foco-me muito no presente. Vamos ser uma equipa, forte aguerrida e que vai manter sempre a identidade de jogar para ganhar. Queremos continuar a fazer história, agora no escalão máximo do futebol português. O Vizela vai ser sempre uma equipa corajosa, divertida e ambiciosa.

[O que o deixa com sorriso na cara?]

«A coragem que os jogadores tiveram e a forma como se comportaram perante o campeão deixam-me muito orgulhoso. O Sporting foi melhor do que nós, mas enquanto líder digo que o caráter que tiveram é um sinal de tranquilidade para o futuro.»