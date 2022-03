Álvaro Pacheco entusiasmou-se na conferência de imprensa que se seguiu ao empate do Vizela com o Benfica (1-1) no Estádio da Luz quando estava a explicar a substituição de Nuno Moreira, aos 79 minutos, depois de ter entrado ao intervalo. O treinador deixou escapar um vernáculo muito habitual no futebol, pediu desculpas, e saiu a jogar.

«Disse aos meus jogadores que íamos aumentar a agressividade na pressão alta, o Rashid já tinha amarelo. A nossa forma de pressionar é uma forma agressiva e o Rashid podia pôr-se a jeito para levar um segundo amarelo. O Sarmiento foi a primeira vez que jogou a titular, o jogo estava muito rápido, muito intenso e ele estava com algumas dificuldades nos ajustes, não só defensivos, mas também com bola, o que é compreensível», começou por explicar.

Foi quando chegou à parte do Nuno, avançado que entrou ao intervalo, que o treinador tropeçou na gramática. «A minha intenção foi meter o Nuno que está mais identificado com o que é a nossa forma de pressionar. Depois tive de tirar o Nuno porque o Nuno, que é um jogador com um potencial do c****** [risos]. Peço desculpa, é linguagem futebolística. O Nuno é um jogador em quem acreditamos muito, tem um potencial fantástico, mas é importante para o crescimento dele e para a sua evolução, ele perceber aquilo que é a estratégia, quais as tarefas e soluções que ele tinha» acrescentou.