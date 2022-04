Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Belenenses (0-1), no Estádio Nacional, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- O resultado não é justo, não merecíamos ter perdido. Ficámos longe do que era expectável, mas pelo que produzimos, merecíamos pelo menos um ponto. Na primeira parte tivemos várias oportunidades, mas não fomos capazes de as finalizar. Num contra-ataque sofremos um golo. Na segunda parte a equipa controlou, não se desligou, manteve a agressividade, com bola e sem bola. Tentámos com as substituições mexer no jogo. Conseguimos ter novamente uma grande oportunidade que nos podia dar confiança para o resto do jogo, mas não fomos capazes de finalizar. Na parte final jogamos mais com o coração do que com que cabeça. Estamos tristes. Agora é preparar o jogo em nossa casa.

[Belenenses foi mais eficaz?]

- Quantas oportunidades é que o Belenenses teve? O que nos faltou foi no nosso posicionamento fazer a ligação. Na primeira parte tivemos sempre com a bola no pé, mas faltou-nos procurar os espaços. O que o Belenenses fez foi bascular. Conseguimos ligar numa oportunidade do Anderson e noutra do Kiko Bondoso. Na segunda parte tentámos, começamos a pedir mais bola nas costas, mas o jogo depois ficou muito repartido. Arriscámos mais na parte final, mas eles começaram a jogar mais como coração. Com a vontade de chegar ao golo, houve alguma falta de posicionamento. Não foi um jogo à nossa imagem, mas não merecíamos sair daqui sem pontos.

[Ao intervalo acreditou que era possível mudar o resutado?]

- É evidente que olhando para o resultado, face as oportunidades que criámos, acreditava que podíamos sair daqui com a vitória, mesmo não estando ao nosso nível.

[Adeptos do Vizela exaltados no final do jogo]

- Vi que eles tinham razão, estão habituados a ver uma equipa determinada em arrancar pontos e hoje não viram isso. A equipa ficou muito tempo à espera que o resultado fosse favorável e no futebol tem de se fazer com que as coisas aconteçam. Temos de nos manter unidos na procura dos nossos objetivos.