Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota (0-2) frente ao Sporting:

«O que faltou? Termos a eficácia que o Sporting teve. Entrámos muito fortes, era o objetivo, tivemos oportunidades, mas não conseguimos marcar. Na primeira oportunidade o Sporting, num erro da nossa parte, fez o golo. Continuámos o nosso jogo, o Sporting nunca teve confortável no jogo, acabou por ser eficaz. Disse aos jogadores que tinham de continuar focados para manter a nossa coesão e continuar a criar oportunidades. Penso que faltou sermos premiados com um golo, o Sporting ia abanar. Acreditámos sempre, o Sporting nunca esteve tranquilo. Tudo isto mudava se aos três minutos o Coates fosse expulso. Já tive jogadores expulsos na minha equipa por menos. Aí a história do jogo toda ela seria diferente».

[Motivos para a falta de eficácia?] «São muitos fatores que não podemos controlar. Não temos podido treinar, vários jogadores não treinaram e foram a jogo. É também falta de treino, não temos tido tempo para treinar coisas específicas, como a finalização. O mais difícil é o que estamos a fazer: criar oportunidades, jogar aqui com o Porto e com o Sporting e criar tantas oportunidades. Os golos é como o Ronaldo. Quando o ketchup sair...»

[Confusão] «O Ruben (Amorim) falou e falou muito bem, são coisas que não deviam acontecer, mas infelizmente acontece. A culpa não foi nossa, está resolvido. O grande objetivo foi tirar aos jogadores de lá e mesmo aos jogadores do Sporting, pedir aos mais calmos para sair de lá; o jogo estava a terminar, não se ganhava nada. Ainda para mais foi um jogo bonito, com o resultado sempre em aberto. É isto que se tem de falar, a qualidade do jogo que foi realizado».