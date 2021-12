Álvaro Pacheco garantiu que o Vizela vai procurar ter uma atitude corajosa quando entrar em campo neste domingo na receção ao FC Porto.

«Acredito que a jogarmos em casa, junto dos nossos adeptos, seremos uma equipa corajosa, que vai tentar discutir os três pontos. Sabemos que o adversário nos vai criar dificuldades, porque é uma equipa forte e bem orientada, mas antevejo um jogo com golos, interessante a nível estratégico, porque são dois conjuntos com baliza nos horizontes», disse o treinador dos vizelenses.

Álvaro Pacheco sublinhou que o Vizela precisa de estar no máximos das capacidades, sobretudo a nível mental, para travar uma equipa à qual deixou muitos elogios pela capacidade ofensiva que tem denotado em 2021/22, mas não só. «Espero um FC Porto forte. É a equipa com maior posse de bola no campeonato, que mais remates faz, que mais vezes chega à baliza contrária e só não tem o melhor ataque, porque o Benfica marcou sete golos naquele jogo com o Belenenses. Ofensivamente, são muito agressivos e defensivamente concedem poucos remates. Dos três 'grandes', é a equipa mais forte nos duelos individuais. Mas estamos preparados para tudo isso», disse.

Álvaro Pacheco lamentou ainda a ausência de Sérgio Conceição, por castigo, do banco do FC Porto. «É como irmos a um espetáculo e não estar lá o maestro. É importante o treinador estar perto dos jogadores e comunicar de forma verbal e corporal. Se eu pudesse decidir, o Sérgio Conceição estaria no banco», afirmou, negando ver isso como uma vantagem para a sua equipa. «O mais importante é o treino, porque o jogo será um reflexo do que se treinou. Pela forma como o FC Porto se comporta ao longo dos anos, certamente estará mais do que preparado para este jogo», completou.

Para o jogo deste domingo, o Vizela não poderá contar com Ivanildo Fernandes, Claudemir, Pedro Silva e Igor Julião, todos por lesão.