O treinador do Vizela considerou que os jogadores da equipa minhota terão de estar equilibrados emocionalmente para pontuarem neste sábado no jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota

«Temos de nos focar no que controlamos, no que pretendemos e no que queremos. Queremos um Vizela corajoso contra um adversário com ideia de jogo bem vincada. Temos de ser tranquilos e serenos para ultrapassarmos o adversário pela frente. Vai ser mais um excelente jogo, com caudal ofensivo de ambas as equipas. Acredito que o Vizela, jogando ao seu nível, vai trazer pontos», disse Álvaro Pacheco, cuja equipa não venceu nos últimos sete jogos para a Liga.

Elogioso para com o treinador dos ‘canarinhos’, Bruno Pinheiro, a seu ver responsável por incutir uma “mentalidade vencedora e campeã” ao sétimo classificado da I Liga, Álvaro Pacheco perspetivou duas equipas assentes em “estilos diferentes”, a “tentarem dominar” um embate que pode ser “parecido” ao da primeira volta (1-1).

«Estes são sempre jogos muito emotivos. Temos duas equipas que querem ganhar, com futebol ofensivo e à procura de comandarem o jogo. Vai haver momentos em que o Vizela vai estar por cima e outras em que o Estoril Praia vai ser capaz de estar por cima», acrescentou o técnico, que falou de duas equipas com estilos diferentes, mas propósitos semelhantes.