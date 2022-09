A claque do Vizela, Força Azul, anunciou que não irá marcar presença no jogo da equipa minhota frente ao Benfica, que se realiza esta sexta-feira, no Estádio da Luz.

Em causa está o sistema de venda de bilhetes que o Benfica adotou. O clube encarnado continua a exigir identificação aos titulares dos bilhetes, à imagem do que sucedeu nos cinco meses que durou o célebre Cartão de Adepto.

«Vimos por este meio informar que a FORÇA AZUL 1982 não marcará presença no jogo Benfica Vs FC Vizela a contar para a 5ª Jornada na próxima sexta-feira, dia 2/09/2022. Sem surpresa nossa e à imagem da época transacta no qual o mesmo sistema de venda de ingressos foi realizado, volta nesta época a acontecer a mesma coisa», anunciou a Fúria Azul nas redes sociais.

A claque vizelense volta a não comparecer no Estádio da Luz, tal como aconteceu na temporada anterior.