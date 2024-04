Na antevisão à visita a Famalicão, Rubén de la Barrera garantiu que a única forma de o Vizela esquecer a goleada sofrida ante o Casa Pia (0-4), será vencendo no reduto dos famalicenses. Até porque, reiterou o treinador espanhol, essa é a única via para «continua a sonhar com a manutenção».

«Ainda dependemos de nós. As sensações eram melhores antes do jogo com o Casa Pia. Aquele resultado não era esperado. O rendimento da equipa não foi o esperado. A equipa não teve energia, nem coragem, para ir para a frente. Temos de melhorar», começou por admitir, em conferência de imprensa.

Nesta ronda, a cerca de 30 quilómetros de casa, o Vizela ambiciona «recuperar o sorriso e o otimismo». Todavia, avisa De la Barrera, pela frente terão um adversário veloz, compacto e organizado.

«Em termos de ataque, são capazes de atacar em progressão e de "quebrar as linhas" do adversário. Defensivamente, têm pernas para recuar no terreno e se reequilibrar. É uma equipa que dá pouco espaço e que gosta de atacar as costas da defesa contrária, com o Cádiz. Têm um bom jogo interior. É uma boa equipa», detalhou.

Rubén de la Barrera não contará com o lesionado Bruno Costa.

Na tabela, o Famalicão é oitavo, com 31 pontos. Por sua vez, o Vizela ocupa a 17.ª posição, com 31 pontos, pelo que é penúltimo. O encontro arranca pelas 15h30 deste sábado e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.