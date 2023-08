Pablo Villar, treinador do Vizela, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

«Ao intervalo falámos dos erros da primeira parte. A sensação é que quando estar a perder por 2-0 é o resultado mais enganador que existe, porque quando se marca começa a acreditar-se. O aspeto psicológico muda muito.

Nunca deixámos de acreditar. Tivemos coragem e demos um passo em frente. Marcámos o primeiro golo, empatámos e com 2-2 queríamos ganhar. Foi uma pena termos perdido o jogo na última jogada. Acreditávamos que podíamos fazer o terceiro golo num contra-ataque. É difícil perder assim, mas o esforço dos jogadores foi fantástico. Deram tudo na segunda parte. É uma derrota dolorosa, mas temos de crescer a partir disto.»

[Surpreendido com a entrada forte do Sporting?]

«Não tínhamos dúvidas de que Sporting ia entrar fortíssimo. Sabíamos que íamos sofrer muito nos primeiros 30 minutos, porque iam encostar-nos muito à nossa baliza. Mas também cometemos erros, como no segundo golo numa saída de bola.

É difícil perder, mas haverá equipas que virão aqui e com 2-0 dão o jogo como morto e depois sofrem mais golos. Nós tivemos a coragem de seguir em frente. São derrotas difíceis, mas são construtivas.»

[Sente que merecia outro resultado?]

«Se pensarmos como foi a segunda parte, sem dúvida que sim. Com 2-2 no fim, tive a sensação de que podíamos fazer o terceiro em qualquer contra-ataque.»

[Que fragilidades identificou no Sporting?]

«O Sporting tem algumas dificuldades nos espaços intermédios. Não conseguimos explorar isso na primeira parte porque perdemos a bola muito rapidamente.»