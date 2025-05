Fábio Pereira, treinador do Vizela, garantiu este sábado que a equipa quer ser mais consistente e agressiva no segundo jogo frente ao AVS, relativo ao play-off de acesso à I Liga, para o qual parte em desvantagem, depois de ter perdido, na Vila das Aves por 3-0.

«Sabemos que é difícil, muito. Desvantagem no intervalo da eliminatória, mas se não acreditasse estava na Madeira. Acreditamos muito na nossa forma de jogar e trabalhar e vamos tentar ser mais consistentes, mais efetivos, mais agressivos, mais eficazes em todos os momentos do jogo», destacou o treinador madeirense na antevisão do encontro deste domingo.

Apesar da desvantagem expressiva, Fábio Pereira recusa baixar os braços e acredita que a equipa pode dar a volta à eliminatória. «Temos 90 minutos para fazer três golos. Sofremos três em oito minutos… não estou preocupado se vamos marcar aos dez, aos quinze ou aos vinte. Sabemos que vamos criar oportunidades de golo, tem sido essa uma das nossas constantes. E vamos tentar ser eficazes. Acreditamos muito que podemos fazer três golos, já virámos vários resultados negativos», destacou.

O líder do Vizela destaca a falta de eficácia como principal fator da derrota da primeira mão e apontou à necessidade de maior agressividade ofensiva no segundo jogo. «Nesse jogo não tivemos a eficácia que temos de ter, ainda mais num jogo de play-off, numa eliminatória. Temos de ser muito mais eficazes nas situações que se criam e essa eficácia quem teve foi o nosso adversário», prosseguiu

O técnico reconheceu a frustração do grupo com o desaire na primeira mão, mas defende que o resultado não espalha o que se passou em campo. «Depois de um resultado que não foi aquele que estávamos à espera, e ainda mais depois de analisarmos o jogo, não espelha, nem de perto nem de longe o que se passou ao longo dos 90 minutos. É um resultado enganador. Mas o futebol é mesmo assim. No final o que conta são as bolas que entram nas balizas», afirmou.

Fábio Pereira assumiu ter pedido à equipa uma entrada determinada, com foco no primeiro golo. «O que eu passei para os jogadores é que não vamos a pensar que precisamos de três golos. Vamos a pensar que precisamos de marcar um golo e, se o marcarmos, o jogo vai passar a ser outro. Se conseguirmos fazer mais do que três golos, vamos conseguir subir de divisão. Se não conseguirmos, esperamos que as pessoas saiam satisfeitas com a boa exibição da nossa equipa», disse ainda.

No domingo, às 19h45, no seu estádio, a equipa minhota procura uma reviravolta histórica para regressar à I Liga, enquanto o AVS tenta garantir a continuidade no escalão principal, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da Associação de Lisboa.