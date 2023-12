O treinador do Vizela reconheceu que a equipa está de orgulho ferido após a derrota em Trás-os-Montes com o Desp. Chaves na última jornada da Liga, mas garantiu que vai abordar o duelo minhoto com o Sp. Braga «com tudo».

«Aqui ninguém desiste. O grupo está forte, estivemos a trabalhar bem durante esta semana e queremos dar a volta ao que aconteceu em Chaves. É certo que depois de tudo o que aconteceu, estamos com o orgulho ferido e queremos ir com tudo amanhã (sexta-feira)», afirmou Pablo Villar na antevisão ao encontro da 13.ª jornada da Liga, agendado para esta sexta-feira à tarde.

O técnico espanhol elogiou o conjunto orientado por Artur Jorge, em particular pela capacidade ofensiva demonstrada esta época. «O Sporting de Braga é uma equipa muito forte, com ritmo de Champions, competição em que já disputou cinco jogos. Tem o melhor ataque da Liga e também o melhor marcador, ou seja, uma equipa muito forte no ataque», apontou.

«Estamos preparados para lutar. No nosso sistema defensivo temos de ser fortes, temos de estar unidos, que lutar juntos, para conseguir em casa conquistar pontos», projetou ainda Pablo Villar.