Pablo Villar, treinador do Vizela, fala num grupo determinado em fazer história este sábado na receção ao Benfica, em jogo da 5.ª jornada da Liga. O treinador espanhol recorda que o clube nunca venceu um dos três grandes da liga portuguesa e quer dar sequência à vitória alcançada diante do Gil Vicente na ronda anterior.

«O plantel está com a mesma motivação de sempre, sabendo que podemos fazer história nestes jogos, porque o Vizela nunca conseguiu uma vitória contra uma equipa grande e amanhã [sábado] temos a oportunidade de o fazer», começou por enunciar o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida que tem início marcado para as 20h30.

Apesar das expetativas positivas, o adversário é o campeão em título e Pablo Villar assume que espera dificuldades, mas garante que vai apresentar uma equipa «sem receios». «Esperamos um Benfica forte que vem de três vitórias seguidas, está perto do nível da época passada, mas não queremos perder pontos. Estamos prontos e motivados, o trabalho correu muito bem, a equipa demonstrou um bom desempenho e está pronta para ganhar ao Benfica», frisou.

O treinador fala numa equipa motivada, não só por defrontar o Benfica, mas também por jogar em casa. «É uma motivação extra porque temos uma grande oportunidade de fazer história. Este é o melhor grupo que tive da maneira como se entregam aos treinos. Temos de ser fortes em casa e não podemos desperdiçar pontos», sublinhou.

Pablo Villar diz ainda que a paragem no campeonato foi importante para preparar da melhor forma este jogo e para enquadrar os reforços na realidade do processo da equipa. «A paragem foi positiva para adaptar os novos jogadores ao grupo e aos nossos sistemas. Aproveitámos a paragem para preparar o jogo com o Benfica da melhor maneira e tentar travar com êxito o adversário. Mas não preparámos este jogo de forma diferente dos outros adversários», destacou ainda.