Pablo Villar, treinador do Vizela, espera de grandes dificuldades em Vila do Conde diante de «um Rio Ave no melhor momento desta época», no jogo de sábado, da 14.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.

O treinador espanhol explicou a necessidade de regressar às vitórias, depois da derrota em casa frente ao Sp. Braga (3-1), e, apesar de «alguns inconvenientes», acredita que a equipa está preparada para o objetivo.

«Em Vila do Conde, precisamos de ir buscar os três pontos. É um jogo muito importante entre adversários diretos. E foi para isso que estivemos a trabalhar. Não foi uma semana fácil, porque tivemos alguns inconvenientes com lesões. Recuperámos alguns jogadores a tempo. Apesar das dificuldades e dos inconvenientes, os jogadores que temos estão preparados para ir à procura dos três pontos e de fazer o jogo que temos preparado para amanhã [sábado]», garantiu.

O treinador da equipa vizelense salientou a importância deste jogo para o grupo continuar na senda do crescimento. «É um jogo muito importante entre duas equipas adversárias. É certo que estamos em baixo, mas a distância entre as equipas é muito curta. Vamos dar tudo para ganhar este jogo. E, depois, vamos tratar de melhorar cada dia e crescer», explicou também em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Pablo Villar falou ainda dos jogadores ausentes e que o vão obrigar a mexer na equipa que habitualmente usa. «O Nuno Moreira é um jogador importante para mim. Mas também não temos o Soro, seguramente até aos primeiros jogos de 2024. Um dos inconvenientes que também aconteceu esta semana [foi] a lesão do Dylan, que estará fora entre oito a doze semanas. Mas temos recursos suficientes para ir competir com garantias», afirmou.

O técnico garantiu não estar preocupado com o número reduzido de golos que o Vizela tem marcado. «Eu ficaria muito mais preocupado se não criasse lances de golo. Se criamos momentos de golo, em algum momento vai entrar», comentou.

Quanto ao Rio Ave, Pablo Villar está à espera de dificuldades e acredita que a formação de Vila do Conde está na melhor fase da época.

«Está no melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos sem perder, com três empates e uma vitória. Uma equipa que, dos 11 pontos, oito foram conseguidos em casa. Isso mostra a dificuldade que vamos encontrar. E, para além disso, é uma das equipas mais fortes nas bolas paradas. Quase 47 por cento dos golos que marcaram foram de bolas paradas. Vai ser um jogo complicado, em alguns momentos vamos ter de saber sofrer», referiu ainda.