Álvaro Pacheco agradeceu a «oportunidade» de orientar o Vizela onde diz ter encontrado «uma família» que leva «no coração», depois de oficializada a sua saída, na passada quarta-feira.

A ligação entre o técnico de 51 anos e os minhotos começou na época 2019/20, no Campeonato de Portugal, então o terceiro escalão nacional, e terminou na quarta-feira, depois de consumadas duas subidas de divisão e o regresso vizelense à elite do futebol português, feitos que lhe dão a convicção de ter estado à «altura da grandeza do clube».

«Encontrei no Vizela uma família. Uma família que levo no coração e que tentei dignificar da melhor forma possível. Tenho a certeza de que estive à altura da grandeza do clube e das suas gentes. Muito obrigado pela oportunidade que me deram», escreveu o treinador na sua página oficial do Instagram.

O treinador referiu mesmo que foi «muito feliz» numa viagem de mais de três anos que, de acordo com o comunicado da SAD vizelense, publicado na quarta-feira, acabou por causa da «divergência de opiniões em relação ao projeto desportivo do Vizela».

Álvaro Pacheco vincou ainda ser «feliz» na profissão de treinador, algo que desempenha «com paixão, com alegria, com convicção, muito profissionalismo e dignidade».