Tulipa está de saída do comando técnico do Vizela.



Apesar de ainda ter mais um ano de contrato, o treinador não vai continuar ao serviço dos minhotos. Segundo apurou o Maisfutebol, o fim da ligação entre as duas partes deveu-se a divergências internas.



Lembre-se que após a última jornada da Liga frente ao Sporting, Tulipa lamentou as saídas de alguns jogadores importantes, referindo que o clube «não podia perder» jogadores como Kiki Afonso. Essas declarações acerca das saídas «a custo zero» não caíram bem junto da direção vizelense.



Tulipa, de 50 anos, chegou ao Vizela para orientar os sub-23, mas acabou por subir à primeira equipa depois da saída de Álvaro Pacheco. Despede-se com um registo de sete vitórias, cinco empates e 11 derrotas.