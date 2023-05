Tulipa, treinador do Vizela, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Marítimo (0-1), no Estádio dos Barreiros, no jogo de abertura da 33.ª jornada da Liga:

- Foi um golo que já não contávamos sofrer, mas que veio na sequência de um percalço que tivemos, num momento em que o adversário vai tentar tudo. Ao perdemos o Nuno Moreira quando já tínhamos feito as substituições, há uma segunda bola que não conseguimos corrigir. Mas gostava de salientar, acima de tudo, o bom jogo que foi, com intensidade alta, duas equipas a querer jogar e ganhar, e é isto que torna o nosso campeonato competitivo. Queria dar uma palavra de apreço à minha equipa, porque mesmo numa posição tranquila eles querem ganhar.

- Os adeptos aplaudiram-nos no fim. É normal. Para já, fico muito satisfeito por tê-los aqui. Foram muitos adeptos, e não é fácil, porque as viagens estão caras para a Madeira. Temos de lhes dar uma palavra de apreço. Acho que a equipa demonstrou atitude e qualidade, quis jogar, ao contrário do que muitos vaticinavam. Não viemos em passeio.